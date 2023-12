Roma-Fiorentina non finisce mai: spunta anche un ipotetico rigore

Nella folle serata dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina non sono mancati episodi arbitrali importanti. Ne spunta anche uno a sorpresa

È stato un Roma-Fiorentina tutt’altro che banale quello che si è consumato questa sera all’Olimpico. 1-1 il punteggio finale con coda di polemiche annesse, due espulsioni ed un silenzio stampa per i giallorossi.

Propri gli episodi l’anno fatta da padrone, soprattutto nella ripresa, a partire dall’espulsione per doppia ammonizione di Zalewski, analizzata nel dettaglio da Luca Marelli a ‘Dazn’. Prima ammonizione indiscutibile secondo l’ex arbitro che invece sulla seconda non vede l’imprudenza. Un’ammonizione ritenuta quindi “molto severa”.

Sul rosso a Lukaku invece meno dubbi: “Quello di Lukaku è un grave fallo di gioco. Per fortuna non lo ha preso pieno perché come vediamo c’è la gamba alta sul polpaccio, ginocchio teso e ad alta velocità. Espulsione indiscutibile”.

In sordina è invece passato un terzo episodio passato alla lente di ingrandimento da Marelli, che si sofferma su quanto accaduto intorno all’85’ nell’area di rigore della Roma: “Fallo in attacco fischiato contro la Fiorentina ma non c’è nessun fallo. Io vedo il pallone rinviato dal braccio di Mancini. Il movimento è verso l’esterno. Naturalmente non c’è fallo in attacco”.

Una situazione quest’ultima comunque poco chiara, vista la palla inaspettata, e che ha incontrato pareri discordanti anche in studio.