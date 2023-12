Rosso diretto per Lukaku, scintille e reazione di Mourinho: follia Roma

Polverone nel finale di Roma-Fiorentina: prima l’espulsione di Lukaku e poi le reazioni dal campo

Si è acceso in un lampo il secondo tempo di Roma-Fiorentina, sfida intensissima che da dopo l’ora di gioco ha visto accadere di tutto. L’infortunio di Azmoun, il rosso a Zalewski e il gol di Martinez Quarta hanno cambiato completamente l’andamento della serata in una manciata di minuti.

È successo di tutto poi nel concitato finale in cui la Fiorentina ha cercato la via del gol e i padroni di casa hanno provato a colpire in ripartenza prima della seconda espulsione di giornata. A finire sul taccuino dei cattivi è stato Romelu Lukaku che per fermare una volata in fascia di Kouame si è lanciato in scivolata con grande foga ed alzando troppo la gamba. Rosso diretto ed inevitabile reazione anche di uno scatenato Josè Mourinho, che ha provato anche a risistemare i suoi, presi anche dal nervosismo, tramite un bigliettino fatto recapitare a Rui Patricio tramite un raccattapalle.

Sette quindi i minuti di recupero di una gara incandescente che ha visto anche qualche scintilla tra i protagonisti in campo a ridosso del novantesimo dopo l’espulsione di Lukaku ed anche dopo il triplice fischio del direttore di gara.