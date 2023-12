Palladino nei guai: doppio forfait prima di Monza-Genoa

Il Monza deve rinunciare a due titolari per la sfida casalinga dell’U-Power Stadium contro il Genoa: le scelte di Raffaele Palladino

Doppia tegola per il Monza e Raffaele Palladino prima del match casalingo contro il Genoa, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Il tecnico dei brianzoli perde due titolari per la sfida dell’U-Power Stadium: Pablo Marì e Caldirola. Il difensore spagnolo ha accusato un sovraccarico muscolare dopo il risveglio muscolare di questa mattina (era tra i convocati), mentre l’ex Inter si è fermato durante il riscaldamento prepartita (era tra i titolari, si accomoderà in panchina) per un guaio fisico che sarà valutato in modo più approfondito nelle prossime ore. Visto il forfait di Pablo Marì, convocazione last minute per Izzo che però non è ancora in condizione di scendere in campo ed è probabile che torni in gruppo a partire da martedì dopo il lungo stop per l’operazione alla caviglia.

⛔️ #MonzaGenoa – Pablo #Marì indisponibile per un sovraccarico muscolare nell’undici di #Palladino. Va in panchina #Izzo, che però non è ancora in condizione di scendere in campo 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 10, 2023

Al posto di Caldirola in campo Pedro Pereira, con mister Palladino che cambia modulo passando alla difesa a quattro e i tre trequartisti – Colpani, Valentin Carboni e Ciurria – dietro l’unica punta Colombo. Inoltre, non arrivano buone notizie per Samuele Vignato in vista del prossimo match a San Siro contro il Milan. Il giovane fantasista è alle prese con un problema all’adduttore e un suo recupero per la sfida con il ‘Diavolo’ appare ad oggi complicato.