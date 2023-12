Muore allo stadio per un malore, sospesa Granada-Athletic

Tragedia in Spagna, sospesa la gara di Liga tra Granada e Athletic Bilbao: muore un tifoso sugli spalti a causa di un malore

Tragedia in Spagna. Sospesa la partita tra Granada e Athletic Bilbao a causa della morte di un tifoso della squadra di casa.

Il supporter della formazione andalusa ha accusato un malore mentre si trovava sugli spalti. Il primo ad accorgersi dell’accaduto è stato il portiere degli ospiti, il nazionale spagnolo Unai Simon. Il tifoso infatti si trovava seduto proprio dietro di lui. L’episodio si è verificato attorno al 18′, quando i padroni di casa si trovavano sotto per 0-1 grazie alla rete siglata da Inaki Williams dopo sei minuti.

È stato proprio il portiere ad avvertire l’arbitro: in pochi secondi si è accorto che in curva qualcosa non andava e ha attirato l’attenzione affinché il tifoso potesse ricevere aiuto immediato per il suo malore. Il gesto del portiere è stato celebrato da tutto lo stadio. I medici sono intervenuti subito, ma purtroppo i soccorsi sono stati vani, con il tifoso che non ce l’ha fatta a causa di un arresto cardiocircolatorio. Dopo una decina di minuti, era stato portato via dallo stadio in ambulanza, ma il tifoso non si è salvato. Sono stati i delegati della Liga a comunicare ai giocatori il decesso. Il match quindi, di comune accordo tra le due squadre, è stato sospeso.