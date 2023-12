La pazienza finita, esonero annunciato: ormai è tutto deciso

Ormai si attende soltanto l’annuncio del cambio in panchina: l’esonero è imminente dopo l’ennesima sconfitta stagionale

Troppo brutto per essere vero. Il Manchester United perde 3-0 contro il Bournemouth e dà un’ennesima dimostrazione della fallimentare gestione ten Hag.

Il tecnico olandese, nonostante i grandi investimenti sul mercato, non è riuscito a riportare i Red Devils ai vertici del calcio inglese ed europeo. I numeri sono impietosi, soprattutto quelli di questa stagione: 11 sconfitte in 23 partite disputate in tutte le competizioni, quasi un ko ogni due partite giocate, un rendimento che non può certo far pensare in grande.

Infatti, il Manchester United è sesto in classifica e può essere superato anche dal Newcastle che segue ad una lunghezza ma ha una partita in meno. Ecco allora che la posizione di ten Hag è tutt’altro che certa, anzi l’esonero sembra ormai imminente.

Manchester United, ten Hag ai saluti: esonero imminente

Stando a quanto riporta ‘Team Talk’, il Manchester United sarebbe ormai prossimo a cambiare all’allenatore esonerando ten Hag per provare a salvare la stagione e qualificarsi almeno alla prossima Champions League.

In Europa i ‘Red Devils’ devono giocare con il Bayern Monaco ma sono con un piede e mezzo fuori, dovendo guardare anche ai risultati delle altre. Sono in molti a sostenere che contro i bavaresi ci sarà l’ultima gara di ten Hag alla guida dello United. Per l’esonero si attenderebbe soltanto l’ingresso ufficiale in società di Jim Ratcliffe che dovrebbe avvenire nel giro di qualche giorno.

Esonero quindi annunciato con il Manchester United che dovrà presto andare alla ricerca di un nuovo tecnico per provare l’ennesimo rilancio.