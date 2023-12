La Juventus sogna in grande: un top del Real Madrid nel mirino

Si accende il mercato della Juventus. I bianconeri hanno messo nel mirino un campione del mondo del Real Madrid per la prossima estate

Il direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli è già al lavoro sul mercato per puntellare la rosa tra la sessione invernale ed estiva. L’ex dirigente del Napoli sta studiando un colpo clamoroso dal Real Madrid per il prossimo giugno.

La Juventus sta continuando la rincorsa all’Inter per lo Scudetto. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti finora, nella stagione della Vecchia Signora si sono anche evidenziate della lacune nella rosa. Le problematiche sono soprattutto a centrocampo, complici anche le squalifiche di Paul Pogba per doping e Nicolò Fagioli per scommesse, che hanno ridotto all’osso il reparto.

Per questo motivo, nelle prossime sessioni di mercato, Cristiano Giuntoli dovrà portare a Torino dei nuovi profili per il centrocampo di Allegri. Uno dei principali colpi nella lista della Juventus per l’estate, come riporta il giornalista Rai Paolo Paganini e conferma anche il giornale spagnolo Fichajes.net, sembrerebbe essere Toni Kroos, di proprietà del Real Madrid.

Il calciatore tedesco ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma il rinnovo non è ancora un’opzione da escludere completamente. Secondo Paganini, la Juventus avrebbe recentemente intensificato i contatti con il procuratore Volker Struth. Kroos è un pallino dell’allenatore Massimiliano Allegri e potrebbe essere il rinforzo perfetto per il centrocampo bianconero.

Non solo Juve: concorrenza agguerrita per Toni Kroos

La Juventus sogna di portare a Torino Toni Kroos nella prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri, però, non sono gli unici pretendenti al calciatore tedesco, ma molti altri top club hanno fiutato l’occasione.

Strappare Toni Kroos dal Real Madrid a parametro zero è un colpo che in molti club europei sognano. Oltre alla Juventus, che sta già parlando con il procuratore, anche alcune squadre di Premier League si sono interessate al centrocampista tedesco. Chelsea, Manchester United e Manchester City sono, infatti, pronte a dare battaglia i bianconeri per l’ex Bayern Monaco. Giuntoli dovrà lavorare d’anticipo per concludere l’operazione prima delle rivali.