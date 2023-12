Ko di fronte al ct: out dopo 30 minuti

Infortunio per il big di fronte al proprio ct: lascia il campo dopo neppure 30 minuti di gioco

Un nuovo, ennesimo ko, per quella che si prospetta una nuova, ennesima, stagione disastrosa. Almeno per quanto riguarda il percorso in campionato.

Il Chelsea perde anche a Liverpool, 2-0 sul campo dell’Everton e per la squadra di Pochettino è la terza sconfitta nelle ultime quattro gare giocate. Un bilancio estremamente negativo per il tecnico argentino, che doveva rilanciare le ambizioni dei Blues, dopo sessioni di mercato in cui sono stati spesi oltre 300 milioni di euro. Il Chelsea è ora al 12esimo posto in classifica, a nove punti dalla zona Europa e con dieci punti di vantaggio sulla terz’ultima.

Chelsea, James ko davanti a Southgate

Piove però sul bagnato in casa londinese, perché Pochettino, attorno alla mezz’ora della gara di Goodison Park, ha perso anche Reece James per infortunio.

Il terzino inglese è stato costretto ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco, tra l’altro di fronte agli occhi del ct della nazionale, Gareth Southgate, presente in tribuna per assistere al match. Una brutta notizia per tutti quindi, con James che ha avuto un problema al ginocchio ed è stato sostituito da Colwill. Il terzino non disputa tre partite consecutive dal maggio 2021. Un dato certamente preoccupante per quella che riguarda la stabilità fisica del forte giocatore inglese.

Una brutta notizia per Pochettino, che continua a fare i conti con nuovi infortuni. Oltre a James, Pochettino ha perso anche il portiere Robert Sanchez, uscito all’85’. Entrambi i giocatori saranno valutati con attenzione dallo staff medico del club, che poi comunicherà quelli che saranno i tempi di recupero.