Kaio Jorge, l’indizio sul suo futuro: la Juve gli lancia un segnale

L’indizio su Kaio Jorge ed il suo futuro: a giugno tornerà alla Juventus, ma che cosa potrebbe succedere? Lo scenario di fine stagione.

Il dramma di Kaio Jorge ha finalmente avuto fine: il ragazzo, infatti, dopo la rottura del tendine rotuleo patita con la Juventus Next Gen ormai quasi due anni fa, è tornato finalmente a calcare i campi da calcio con la maglia del Frosinone, club in cui si è trasferito in prestito secco per dare modo di trovare spazio e continuità di rendimento.

Il brasiliano classe 2002 sta, piano piano, entrando nelle gerarchie di Di Francesco, il quale ha sempre sottolineato tutto il suo enorme talento e, allo stesso tempo, il suo bisogno di trovare minuti nelle gambe e di preservarlo.

A giugno, da contratto, dovrà tornare tra le fila della Vecchia Signora per valutare non solo i suoi progressi dopo il terribile infortunio subito, ma anche per capire quale potrebbe essere il suo futuro. Se Allegri lo ha sempre elogiato, il rischio è che a Torino possa trovare davvero poco spazio, chiuso nelle rotazioni da un titolarissimo come Federico Chiesa.

Per questo motivo potrebbe spuntare un’ipotesi che, fino a questo momento, in pochi avevano preso in considerazione.

Frosinone, Kaio Jorge rimane anche l’anno prossimo? L’ipotesi

Kaio Jorge potrebbe rimanere a Frosinone anche l’anno prossimo? Al momento questa possibilità è e rimane soltanto un’ipotesi, tuttavia potrebbe essere un’ottima soluzione per l’attaccante brasiliano. Dopo una stagione di rodaggio, infatti, il ragazzo potrebbe mettere in mostra tutte le sue doti che, in Italia, ancora non è riuscito a mostrare.

Lo potrebbe fare, appunto, in una formazione come quella di Di Francesco che lui conosce ormai bene, ma allo stesso tempo avrebbe anche la possibilità di scendere in campo con continuità, ritagliandosi un ruolo da protagonista.

Al momento, però, questa rimane solo una suggestione: l’unica cosa certa è che, terminato il prestito secco nel Lazio, il ragazzo tornerà alla Juventus per svolgere quantomeno la primissima parte della preparazione estiva e, magari, giocarsi la sua chance di rimanere.