HIGHLIGHTS | Pari e scintille all’Olimpico: Martinez Quarta risponde a Lukaku, la Roma finisce in 9

Si è chiuso da pochi istanti il confronto dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina. A Romelu Lukaku ha fatto seguito il gol di Martinez Quarta

Ci si aspettava un confronto ricco di spunti tra Roma e Fiorentina e la sfida dell’Olimpico non ha affatto deluso le attese. Termina 1-1 all’Olimpico in un finale ad altissima tensione.

Proprio il numero 90 della Roma aveva sbloccato il match con un gol dei suoi. Dopo una grande azione in velocità dei giallorossi, Dybala ha imbeccato perfettamente Lukaku con un pregevole cross dallo spicchio dell’area di rigore. Puntuale il tap in di testa di Big Rom, che al quinto minuto ha inchiodato il momentaneo 1-0. Sempre pericolosa la Roma in contropiede con la Fiorentina che nel primo quarto di gara fa fatica a carburare. Il secondo colpo di scena, però, non tarda ad arrivare ed è una vera e propria beffa per la Roma. Al minuto 24, infatti, Paulo Dybala è costretto a chiedere il cambio. Tornato mestamente in panchina, la Joya si è toccato il flessore. Le sue condizioni andranno sicuramente monitorate. Dopo l’uscita del numero 21, l’inerzia della gara sembra cambiare improvvisamente.

Pur non creando particolari pericoli dalle parti di Rui Patricio, la Fiorentina guadagna campo e fiducia. La Roma si ritrae per non incassare il colpo. Sia Nzola che Bonaventura cominciano a flirtare con il pareggio all’alba del secondo tempo. Pari che non tarda ad arrivare. Dopo l’ingenuità di Zalewski (espulso per somma di ammonizione), un preciso colpo di testa di Martinez Quarta al 64′ prolunga un cross proveniente dall’esterno e non lascia scampo a Rui Patricio.

Nell’ultima mezz’ora di gioco la Fiorentina si riversa in attacco ma la Roma non soffre più di tanto la verve degli uomini di Italiano. Duncan e Nico Gonzalez ci provano, ma un attento Rui Patricio smorza gli attacchi Viola.

Al minuto 86, però, lo scenario cambia nuovamente. A causa di un’entrata in ritardo, Lukaku viene espulso e si accende un mini parapiglia. La Roma termina in 9, sospinto dall’entusiasmo dell’Olimpico che si stringe attorno ai giallorossi. La Fiorentina si affida ai tiri dalle lunga distanza e ai blitz di Nico Gonzalez ma il fortino della Roma non crolla. Finisce 1-1 all’Olimpico.

Classifica Serie A: Inter 38 punti; Juventus 36; Milan 29; Bologna e Roma 25; Napoli e Fiorentina 24; Atalanta 23; Monza e Lazio 21; Torino 20; Frosinone 19; Lecce* 16; Sassuolo* e Genoa 15; Udinese 12; Empoli* e Verona 11; Cagliari* 10; Salernitana 8.

*una partita in meno

