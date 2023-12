HIGHLIGHTS | Frosinone-Torino, battaglia senza vincitori e senza reti

Frosinone-Torino, match domenicale in Serie A, si conclude sullo 0-0: partita vibrante con tante emozioni ma solo un punto a testa

Frosinone e Torino danno vita a una bella sfida, in cui mancano solo i gol. Di Francesco e Juric non riescono a superarsi, un pari che non permette a nessuna delle due di spiccare un salto deciso verso l’alta classifica.

Gara dal buon ritmo ma subito piuttosto nervosa, ancorché sostanzialmente leale, con l’arbitro Massimi che ha qualche difficoltà in avvio. Il Torino chiede il secondo giallo ad Oyono dopo un quarto d’ora per un brutto fallo su Bellanova, il Frosinone subito dopo chiede un rigore per atterramento di Kaio Jorge. Arbitro richiamato al Var, ma Buongiorno ‘salvato’ da un precedente fallo su Ricci a inizio azione. Inizia un botta e risposta appassionante: il Frosinone sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Kaio Jorge e con un destro di Garritano a lato, il Toro spaventa prima dell’intervallo Turati con Ilic che colpisce il palo dal limite. Nella ripresa, è Zapata ad andare almeno due volte vicino al gol, dall’altra parte Kaio Jorge sbatte su un grandissimo intervento di Milinkovic-Savic. Fino al termine della gara, in cui l’agonismo non manca (sei ammoniti alla fine), ribaltamenti di fronte continui e tante occasioni potenziali. Ma lo 0-0 non si schioda.

FROSINONE-TORINO 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38* punti, Juventus 36*, Milan 29*, Roma 24, Napoli 24*, Fiorentina 23, Atalanta 23*, Bologna 22, Lazio 21*, Torino* 20, Frosinone * 19, Monza 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 11*, Cagliari 10, Salernitana 8

* una partita in più

A breve gli highlights del match: