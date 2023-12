Futuro Juric, annuncio in tv sul tecnico granata

Tiene banco il futuro di Ivan Juric sulla panchina del Torino, arriva l’annuncio che fa chiarezza sull’allenatore

Dopo il 3-0 sull’Atalanta, il Torino verifica le sue ambizioni in casa del Frosinone. Gara molto equilibrata col punteggio ancora bloccato, a inizio secondo tempo. Per i granata, l’occasione di spiccare un salto deciso verso la zona Europa e dare un senso diverso alla propria stagione. Ma con incertezza per il futuro del tecnico Juric.

L’allenatore croato è in scadenza di contratto a giugno e per ora non ci sono particolari novità da quel punto di vista. La questione, per il momento, è stata ridimensionata dall’annuncio del ds granata Vagnati a ‘Sky Sport’: “Come stiamo dicendo da un po’, c’è ancora tanto tempo davanti. Inutile parlarne tutte le settimane, per adesso siamo contenti di lui, vedremo cosa succederà nel prossimo futuro”. La sua missione, attualmente, è provare a riportare il Toro in Europa.