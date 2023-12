“Fuori da ogni logica”: scoppia la bufera su Lautaro Martinez

Il rigore assegnato all’Inter continua a far discutere e sui social esplode la polemica contro Lautaro Martinez: bufera sul Toro

L’Inter asfalta l’Udinese, ma nella larga vittoria nerazzurra contro la formazione di Cioffi c’è un’ombra. Il calcio di rigore assegnato per il contatto tra Perez e Lautaro Martinez fa discutere: l’arbitro Di Bello in campo ha lasciato correre, prima di tornare sui suoi passi dopo l’on filed review.

Una situazione che continua a far discutere e che scatena la polemica con la contrapposizione tra i tifosi dell’Inter e quelli della Juventus. Una contrapposizione che si scatena sotto il tweet pubblicato da Denis Errori Arbitrali dove la decisione di assegnare il penalty a Lautaro Martinez è definita corretta, visto che “Perez, superato e preso in anticipo sul taglio da Lautaro, trattiene l’argentino tenendolo sulla spalla destra”.

Un commento che non trova l’approvazione di molti tifosi e che genera una furibonda discussione.

Inter-Udinese, il rigore di Lautaro scatena il caos: “Si tuffa”

Numerosi i commenti che contestano il giudizio dato sull’episodio, parlando di giudizio di parte.

#InterUdinese, al 35 #Perez, superato e preso in anticipo sul taglio da #Lautaro, trattiene l’argentino tenendolo sulla spalla destra (📸 DAZN): come in Inter Bologna, Di Bello non fischia sul campo ma dopo On Field Review. ✅ Calcio di rigore corretto. pic.twitter.com/zDhSDS7D1k — Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) December 9, 2023

“Lautaro si tuffa al minimo contatto – scrive un utente – se non si fosse lanciato nessuno si sarebbe accorto di nulla. La OFR è fuori di testa”. Un commento che si ripete più volte: “Mettere la mano sulla spalla dell’avversario per 2 secondi non significa affatto trattenerlo. Rigore del tutto inesistente, altrimenti ce ne sarebbero 20 a partita”.

Il ritornello si ripete in maniera costante con un altro utente che attacca: “Sta roba è rigore? Questa sarebbe una trattenuta? Ma da, è uno sfioramento tra mano e maglietta. Poi Lautaro che, come sempre, sviene”. Ed un altro ancora: “Questo è già un rigorino se lo si fischia in campo, l’OFR fuori da ogni logica per intensità del contatto”.