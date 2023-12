Entusiasmo per Roma-Fiorentina e sguardo al mercato: “Sempre attenti”

Le dichiarazioni di Joe Barone nel corso del pre-partita tra Roma e Fiorentina ai microfoni di DAZN, tra risultati sul campo e possibili investimenti di mercato in futuro

Roma e Fiorentina si sfidano a viso aperto nella caldissima cornice dello Stadio Olimpico per guadagnare punti pesantissimi ai fini della classifica del campionato di Serie A. Raggiunto dai microfoni di DAZN nel pre-partita, il direttore generale della formazione ospite Joe Barone ha commentato il colpo d’occhio di una sfida tanto importante fra due allenatori altrettanto vincenti come José Mourinho e Vincenzo Italiano.

“Stasera c’è un ambiente importante, bello per il calcio italiano e soprattutto bello per noi. Ricco di intensità, tensione ed attenzione ai dettagli”. Il dirigente ha poi ribadito quanto fondamentale sia credere nella preparazione delle istituzioni coinvolte in campo, passando soprattutto per quelle arbitrali che dispongono di strumenti informatici ad alta efficienza al fine di garantire la massima trasparenza possibile nelle tante situazioni di gioco.

“Calendario abbordabile? Sono tante partite. Ringraziamo l’Arabia Saudita per la Supercoppa ma bisogna definire i dettagli. Serve fare attenzione con il calendario e con gli infortuni. Con la giusta fortuna la Fiorentina potrà disputare circa 60 partite”, ha poi commentato Barone dimostrando sia orgoglio che apprensione per il numero crescente di impegni stagionali.

Joe Barone tra campionato e squadra competitiva: “Soddisfatti di quanto costruito”

Quanto alla qualità delle risorse attualmente a disposizione in rosa, il dirigente viola ha ammesso di essere pienamente soddisfatto del lavoro svolto assieme al resto della dirigenza sportiva nel corso degli scorsi mesi.

Eppure mai abbassare la guardia quando si tratta di mercato: “Siamo soddisfatti di quanto costruito e siamo pronti se servisse intervenire. Parliamo ogni giorno con il mister”, ha infine concluso facendo riferimento alle trovate vincenti di Vincenzo Italiano. Un allenatore sul quale la Fiorentina ripone tutta la propria fiducia all’inseguimento di sogni e obiettivi crescenti.