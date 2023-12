Disastro all’Olimpico: nuovo infortunio

Serata particolare per la Roma che ha inanellato un doppio infortunio in attacco. Dopo Dybala anche Azmoun ko: la situazione

Un gol di Lukaku in avvio ha messo in discesa la serata della Roma, che sta affrontando in casa la Fiorentina in una sfida ricca di tensione e rimessa in equilibrio nella ripresa da uno stacco di Martinez Quarta.

La gara dell’Olimpico non è stata particolarmente fortunata per i giallorossi che nel primo tempo hanno perso per infortunio Paulo Dybala. Al suo posto dentro Azmoun che ha però visto durare la sua partita molto meno del previsto. Entrato al 25′ l’iraniano è infatti uscito al 62′ in seguito ad un nuovo infortunio. Inizialmente l’attaccante della Roma ha prima provato a stringere i denti per poi alzare bandiera bianca un paio di minuti dopo, lasciando spazio ad El Shaarawy. Uscendo rammaricato dal campo Azmoun si è anche toccato la caviglia destra.