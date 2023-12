DIRETTA Serie A, Salernitana-Bologna | Formazioni UFFICIALI LIVE

Terza sfida della domenica, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, tra la Salernitana e il Bologna

In attesa del big match della domenica tra la Roma di José Mourinho e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, si sfidano per la quindicesima giornata del campionato di Serie A la Salernitana e il Bologna.

I padroni di casa, guidati in panchina da mister Filippo Inzaghi, sono desolatamente ultimi in classifica a quota otto punti e sono reduci dal rotondo 3-0 patito proprio sul campo del viola nel turno precedente. I granata hanno necessità di conquistare la vittoria, o comunque un risultato positivo, per accorciare le distanze da chi li precede. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Thiago Motta, si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio, condito da polemiche, per 1-1 sul campo del Lecce di Roberto D’Aversa arrivato oltre l’ultimo minuto di recupero. I felsinei sono in piena lotta per un posto in Europa, a quota 22 punti in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-BOLOGNA

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Legowski, Bradaric; Candreva, Dia; Ikwuemesi. All. F. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 38 punti; Juventus 36; Milan 29; Roma* e Napoli 24; Fiorentina* e Atalanta 23; Bologna* 22; Monza e Lazio 21; Torino 20; Frosinone 19; Lecce* 16; Sassuolo* e Genoa 15; Udinese 12; Empoli* e Verona 11; Cagliari* 10; Salernitana* 8.

*una partita in meno