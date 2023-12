Allarme Kvaratskhelia per Napoli-Braga: ecco perché non si è allenato

Allarme in vista del decisivo match di Champions per il Napoli: Kvaratskhelia non si è allenato con il resto del gruppo

Tre sconfitte consecutive, scudetto ormai scucito dal pezzo e la sensazione che la stagione sia ormai compromessa. Per il Napoli lo scorso anno è già diventato un ricordo lontanissimo, nonostante siano passati appena pochi mesi dalla festa tricolore.

La sconfitta con la Juventus ha acuito la crisi del club azzurro che ha pagato a caro prezzo anche alcuni errori dei suoi big. Clamoroso quello di Kvaratskhelia che sullo 0-0 ha fallito una facile occasione a tu per tu con Szczesny. Proprio per il georgiano arriva una notizia non positiva in vista della sfida Champions contro il Braga, in programma martedì sera al ‘Maradona’.

Il 77 degli azzurri ha, infatti, saltato la seduta di allenamento con il gruppo, svolgendo soltanto lavoro in palestra per un leggero stato influenzale, come comunicato dal Napoli nel report quotidiano.

Napoli-Braga, cosa serve agli azzurri per passare il turno

Per Kvaratskhelia un po’ di allarme, anche se tutto dovrebbe rientrare domani come accaduto anche a Gollini, tornato ad allenarsi dopo aver saltato la seduta di ieri per influenza.

Forfait scontato per Cajuste, mentre Mazzarri spera di poter riavere almeno tra i convocati Mario Rui per mettere fine all’emergenza sull’out sinistro. Una sfida decisiva per il passaggio del turno con il Napoli che ha due risultati (e mezzo) per conquistare la qualificazioni agli ottavi di Champions.

I partenopei, infatti, passeranno come secondi in caso di vittoria, pareggio o anche sconfitta con un solo gol di scarto. Una situazione che fa della squadra di Mazzarri la favorita rispetto ai portoghesi anche se servirà la massima concentrazione per evitare brutte sorprese.