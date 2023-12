PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-MILAN 3-2 | Loftus-Cheek e la difesa affondano

Pagelle, voti e tabellino di Atalanta-Milan, match di San Siro valido per la quindicesima giornata di Serie A

L’Atalanta batte il Milan e torna in lotta per un piazzamento in Champions League. I rossoneri, invece, perdono punti dalla Juve e rischiano di vedere fuggire l’Inter.

Al nono arriva la grande occasione sui piedi di De Ketelaere, che da pochi passi spara in curva. Al 38′ arriva il vantaggio firmato Lookman, con la deviazione decisiva di Tomori. Proprio allo scadere c’è il pareggio di Olivier Giroud, con uno stacco imperioso.

La ripresa si apre con il gol ancora di Lookman, su assist di De Ketelaere che si riscatta. A dieci dalla fine il Milan la pareggia con Jovic. A Bergamo la partita è infinita e in pieno recupero ci pensa Muriel a trovare il gol della vittoria.

Eco i voti:

ATALANTA

Musso 5,5

de Roon 5,5

FLOP Djimsiti 5 – Dietro è sicuramente il difensore che soffre di più. Fatica tanto con Olivier Giroud e in occasione del gol di Jovic non è in posizione, ma va ricordato che ha stretto i denti dopo i problemi fisici in settimana

Scalvini 6,5

Zappacosta 5,5

Pasalic 6 – Dall’87’ Adopo s.v.

Éderson 5,5

Ruggeri 6

Koopmeiners 6,5

De Ketelaere 5,5 – Dall’81’ Muriel 7,5

TOP Lookman 8 – E’ l’uomo in più dell’Atalanta. Da seconda punta o da centravanti fa costantemente la differenza. Con la sua velocità e i suoi dribbling mette sempre difficoltà il Diavolo. I gol realizzati sono da attaccante vero. Dall’82’ Miranchuk

All. Gasperini 7

MILAN

Maignan 7

Calabria 4,5

Tomori 4,5

Hernández 5

Florenzi 5,5

FLOP Loftus-Cheek 4,5 – Il Milan fatica tanto in difesa e i centrali non sono certo nella loro serata migliore, ma il peggiore è il centrocampista inglese. Si è sempre parlato dell’importanza dell’ex Chelsea, grazie alla capacità di dare intensità e fisicità. Caratteristiche che contro l’Atalanta non riesce mai a mettere in mostra. Sembra faticare terribilmente anche dal punto di vista fisico. Dal 72′ Jovic 7

Reijnders 5,5 – Dall’88’ Adli s.v.

Musah 5

Chukwueze 5 – Dal 59′ Bennacer 6

TOP Giroud 7 – 37 anni e non sentirli. Al Milan continuano ad accostare attaccanti ogni giorno e lui non smette di timbrare il cartellino. Torna dopo le due giornate di squalifica e segna un gol da vero centravanti. Poi la solita partita di enorme sacrificio, in cui insegue gli avverarsi fino alla propria area come un ventenne, e con tante sponde utili.

Pulisic 6,5

All. Pioli 5,5

TABELLINO

ATALANTA-MILAN 2-2

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pašalić, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Carnesecchi, Rossi; Bonfanti, Del Lungo, Holm, Zortea; Adopo, Colombo, Manzoni, Mendicino, Mirančuk; Cissé, Muriel. All.: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić; Adli, Bennacer, Krunić, Pobega, Romero; Jović, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

GOL: 38′ e 55′ Lookman (A), 47′ Giroud (M), 78′ Jovic

AMMONITI: 71′ Reijnders (M), 72′ Éderson (A), 79′ Calabria (M), 88′ Jovic (M), 93′ Bennacer

ESPULSI: 94′ Calabria (M)