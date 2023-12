Martinez annuncia il rinnovo e alza l’asticella: “Bisogna abituarsi a farlo”

Le dichiarazioni dell’attaccante argentino al termine della sfida contro l’Udinese, valevole per la quindicesima giornata di Serie A

L’Inter non si ferma. I nerazzurri calano il poker, battendo con un netto 4 a 0 l’Udinese. A chiudere i conti ci ha pensato Lautaro Martinez, che ha esultato con il suo stadio.

L’attaccante argentino presto farà gioire i suoi tifosi anche per il rinnovo, magari già durante le feste: “Spero presto – afferma il calciatore ai microfoni di Dazn -, non so se arriverà entro Natale ma manca poco per chiudere. Sono contento così come la mia famiglia. Obiettivi? Dobbiamo sempre aspirare a qualcosa di più, cercando di migliorarci. Questo club deve abituarsi a vincere titoli”.

Inter-Udinese, Lautaro Martinez: “L’importante è vincere”

Come detto Lautaro Martinez ha esultato per il gol ritrovato a San Siro: “Mi mancava tanto – prosegue l’argentino -, ci ho provato in tutti i modi ma l’importante, come dico sempre, è che l’Inter vinca. Ho preso la palla in contropiede, ho visto lo spazio per calciare e ho segnato. Per me era importante”.

L’argentino non ha alcuna intenzione di fermarsi – “Spero di farne tanti, l’importante è dare sempre una mano ai compagni. Sono contento perché quest’anno sto segnando tanto, anche grazie ai miei compagni. Ma conta poco chi segna, la cosa importante è portare a casa i tre punti”