Lautaro come Osimhen, Inter-Udinese accende la polemica: “Bar non Var”

Il rigore dell’Inter scatena le polemica e c’è chi tira in ballo l’intervento di Acerbi su Osimhen: “Altro che Var, così è Bar”

L’Inter domina contro l’Udinese e in sette minuti (dal 37′ al 44′) manda in archivio il match con i gol di Calhanoglu, Dimarco e Thuram.

Nonostante un match dominato fin dal fischio iniziale, eccezion fatta per un paio in incursioni friulane, l’Inter ha avuto bisogno di un calcio di rigore per riuscire a superare la fortezza bianconera. Un penalty che non ha mancato di innescare polemiche con il contatto tra Perez e Lautaro Martinez sul cross di Dimarco che all’inizio era stato giudicato regolare da Di Bello.

È stato necessario l’intervento del Var per far sì che il direttore di gara tornasse sui suoi passi e, dopo revisione al monitor, decretasse il rigore per la formazione di Simone Inzaghi. La decisione di Di Bello però non è piaciuta a tutti e c’è chi ha ricordato un episodio accaduto lo scorso fine settimana con sempre l’Inter come protagonista.

Lautaro come Osimhen, il Pampa Sosa all’attacco

È Roberto il ‘Pampa’ Sosa a riportare alla mente quanto accaduto la scorsa settimana al ‘Maradona’ con le proteste del Napoli per il rigore non assegnato a Osimhen dopo l’intervento di Acerbi quando il punteggio era ancora sull’1-0.

Il Papa Sosa torna su Napoli-Inter della scorsa settimana e paragona il mancato rigore per il contatto tra Osimhen e Acerbi con il penalty assegnato ai nerazzurri per l’intervento di Perez su Lautaro Martinez. “La differenza tra il contatto Osimhen-Acerbi e Lautaro-Perez sta nella chiamata del Var. Altrimenti diventa Bar”.

Un tweet che riaccende le polemiche sul match della scorsa settimana, caratterizzato anche dal presunto fallo proprio di Lautaro Martinez su Lobotka. Una direzione di gara che aveva fatto arrabbiare molto il Napoli con Mazzarri che preferì non parlare.