Juve-Napoli, spunta un altro episodio arbitrale: la protesta ‘ufficiale’

Nel secondo tempo di Juve-Napoli l’ennesimo episodio arbitrale che però è passato inosservato: il tweet che lo svela

Juve-Napoli si sa, non si conclude mai col fischio finale dell’arbitro così come allo stesso modo comincia molto prima anche dell’arrivo delle due squadre allo stadio. In una partita così sentita i commenti e le sensazioni sono sempre amplificate, allo stesso modo gli episodi acquistano un significato e un valore diverso. Anche perché la situazione di classifica è netta da una parte e dall’altra.

La Juve è tornata prima in attesa dell’Inter, il Napoli campione d’Italia è scivolato addirittura a -12 e ora rischia di perdere ulteriori posizioni e punti dalle inseguitrici Champions. Gli episodi arbitrali stavolta non sono stati così netti, ma appunto la polemica è sempre dietro l’angolo visto anche il direttore di gara, Orsato. Qualche situazione in area c’è stata in realtà, a partire dal tocco di braccio di Di Lorenzo su un colpo di testa, dove però il capitano del Napoli era girato di spalle e la colpisce poi di nuca. Poi il fuorigioco che non c’era sulla paratona di Szczesny sul tiro dello stesso Di Lorenzo. E ancora un paio di episodi ‘minori’. Tutti largamente discussi. Tranne uno, che pare sia passato un po’ inosservato. Si tratta di un contatto tra Cambiaso e Kvaratskhelia in area juventina.

Juve-Napoli, contatto Cambiaso-Kvaratskhelia. Pistocchi non ci sta: “Cosa succede allo Stadium?”

Su un cross di Politano al 66′, con il pallone braccato da Szczesny in uscita alta, alcuni metri dopo i due si allacciano: la sensazione in diretta è che effettivamente l’esterno bianconero trattenga il georgiano che prova ad attaccare la porta, pur non avendo possibilità concrete di prendere il pallone. Un episodio che però non viene analizzato dalle moviole, neanche in diretta.

E c’è chi solleva qualche dubbio come il giornalista Maurizio Pistocchi, che analizza così su X: “Il miglior Napoli della stagione crea di più e gioca meglio, ma spreca due clamorose occasioni con Kvaratskhelia e Di Lorenzo e non è fortunato al 65’ quando Orsato e Var non vedono una netta trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia in area di rigore, totalmente ignorata anche dalla regia tv (prima o poi capiremo cosa succede allo Stadium?) che non ha proposto nemmeno un replay”. La questione sollevata da Pistocchi, dunque, oltre all’episodio in sé in area di rigore, è stata l’assenza di replay e commenti in diretta – come succede per quasi tutte le possibili situazioni arbitrali – e nel postgara.