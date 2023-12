Incidente in campo, fuori rosa fino a gennaio

Incidente in campo, il club non perdona e decide di mettere il giocatore fuori rosa sino alla fine di gennaio

Fuori rosa almeno fino alla fine di gennaio. Potrebbe inevitabilmente diventare un protagonista del mercato Jonny Castro Otto, ex terzino del Celta Vigo ora al Wolverhampton.

Lo spagnolo, sotto contratto fino al 2025 con i Wolves, è praticamente fuori rosa sino alla fine di gennaio. Una decisione presa dal club inglese per motivi disciplinari. A seguito di un incidente in allenamento, riferisce il ‘Sun’, avvenuto la scorsa settimana, il giocatore spagnolo è stato sostanzialmente bandito dal campo d’allenamento e messo fuori rosa almeno sino alla fine di gennaio.

Wolverhampton, incidente in allenamento: Jonny Castro fuori rosa

Il tecnico Gary O’Neil aveva escluso il giocatore in vista della sfida contro l’Arsenal dello scorso 2 dicembre e anche in occasione del match contro il Burnley giocato nel turno infrasettimanale, ha ribadito come lo spagnolo non facesse parte dell’elenco dei convocati.

Otto resterà fuori squadra dunque almeno sino a gennaio. Il club ha preso le sue decisioni e a comunicarlo è stato Matt Hobbs, direttore sportivo della società inglese: “Ci siamo parlati e abbiamo concordato che almeno fino alla fine di gennaio non farà parte del gruppo della prima squadra. Si allenerà ancora nel club e, se lo desidera, potrà giocare con la formazione under-21 per non perdere il ritmo partita e penso che, conoscendolo, lo farà. Stiamo parlando di un ragazzo che ha fatto tanto per questa squadra. Un incidente non definisce il ruolo che ha giocato durante i momenti di successo e l’uomo che è giorno per giorno. Tutti hanno dei momenti no, ma dobbiamo affrontarli e andare avanti”.

Detto questo è chiaro come il terzino, passato anche dall’Atletico Madrid (senza mai esordire con i Colchoneros) possa ora finire sul mercato. Società interessate ad un terzino sinistro possono bussare alla porta del Wolverhampton approfittando della situazione, con l’obiettivo di acquistare un giocatore certamente ad un costo abbordabile, visto che il rapporto tra lo spagnolo e il proprio club si è certamente complicato.