Il verdetto è pesantissimo: fuori tre mesi, il big torna a marzo

Tegola pesantissima, il big costretto ai box a lungo. L’annuncio ufficiale del club, si rivedrà in campo solo a marzo

Il fitto calendario tra club e Nazionali fa un’altra ‘vittima’. In questo caso, però, lo stop sarà lunghissimo e a fermarsi è un big.

Come annunciato da Roberto De Zerbi, infatti, l’ex Barcellona Ansu Fati sarà costretto ai box per almeno tre mesi. L’attaccante spagnolo tornerà in campo dopo nel mese di marzo: “La notizia è che Ansu Fati penso abbia bisogno di tre mesi per recuperare dall’infortunio. È una brutta notizia per noi perché stava giocando meglio e stava comprendendo meglio l’idea di gioco. Mi dispiace per lui e per la squadra”. Il tecnico italiano perde così il classe 2002 per i prossimi mesi.

Tegola Brighton: Ansu Fati torna a marzo

L’attaccante spagnolo di proprietà del Barcellona, in prestito in Premier League, si è infortunato lo scorso 25 novembre nella gara col Nottingham Forest.

Ansu Fati ne avrà dunque per almeno tre mesi a causa di una grave lesione alla coscia. La conferma è arrivata direttamente dall’allenatore in conferenza stampa. Brutta tegola per De Zerbi e il Brighton per il prosieguo di stagione.