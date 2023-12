Henry salva Baroni: ma il Verona ha già in mente il possibile sostituto

Un’altra panchina rischia concretamente di saltare in Serie A: si tratterebbe del quinto esonero in pochi mesi

Nonostante il pareggio contro la Lazio, il terzo consecutivo dopo quelli con Lecce e Udinese, rischia di saltare la panchina di Marco Baroni al Verona dopo l’ottimo campionato della scorsa stagione in quel di Lecce.

Dopo Empoli, Salernitana, Udinese e Napoli, un’altra società di Serie A potrebbe decidere di esonerare l’allenatore quando siamo arrivati alla quindicesima giornata del campionato di Serie A. Si tratta dell’Hellas Verona, fermata sul pari dalla Lazio nella sfida giocata quest’oggi alle 15 allo stadio Bentegodi dove la formazione di Maurizio Sarri era passata in vantaggio grazie a un gol realizzato da Mattia Zaccagni nel corso della prima frazione di gioco. Nella ripresa Henry ha evitato il ko, ma l’Hellas ha rischiato anche di perderla con il gol di Casale annullato.

Allo stato attuale l’Hellas Verona è penultimo in classifica davanti solo alla Salernitana con 10 punti conquistati nonostante un incoraggiante avvio di stagione segnato dalle due vittorie consecutive contro Empoli e Roma. Dopo il successo sui giallorossi datato 26 agosto, la formazione scaligera non è più riuscita a vincere, incassando solo sconfitte e appena quattro pareggi dopo quella vittoria. Un ruolino di marcia che rischia concretamente di far saltare la posizione di Marco Baroni, non saldissima già da qualche settimana nonostante gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno dal tecnico in quel di Lecce.

Il club di patron Setti, in odore di cessione, da tempo infatti sta valutando l’esonero del tecnico, rinnovandogli però la fiducia prima di due sfide pesantissime contro Lecce e Udinese dalle quali, però, i gialloblu hanno ricavato appena due punti, rischiando anche di perdere in terra friulana prima del pari odierno con la Lazio.

Verona, traballa la panchina di Baroni: pronto il sostituto

Nel caso in cui proprietà e dirigenza dell’Hellas Verona dovessero effettivamente decidere di esonerare Marco Baroni, il sostituto potrebbe essere già pronto.

Diversi sono i nomi degli allenatori attualmente liberi e che potrebbero accettare una eventuale chiamata del club veneto. Spicca, in particolar modo, quello di Daniele De Rossi, in attesa della prima esperienza in Serie A. L’ex capitano della Roma potrebbe essere affiancato da Gianpiero Pinzi come allenatore in seconda.

Sullo sfondo ci sono anche nomi di maggiore esperienza, uno su tutti Davide Ballardini, lo scorso anno alla guida della Cremonese poi retrocessa. Da non scartare anche le piste che portano a Luca Gotti e Davide Nicola, in attesa della chiamata giusta dopo le ultime esperienze sulle panchine di Spezia e Salernitana, ma allo stato attuale la candidatura di Daniele De Rossi sembra la più forte.