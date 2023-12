Guidi conferma: “6 miliardi per la Juve, ma gli arabi scappano”

La famiglia Agnelli sta cercando già da tempo un nuovo acquirente per la Juventus. Possibile cessione ad un fonda Saudita per 6 miliardi di euro

Non è più un segreto che la Juventus è in cerca di una nuova proprietà. La famiglia Agnelli, dopo cento anni, ha deciso di mettere in vendita la squadra e sta aspettando delle proposte. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha confermato la cessione, parlando di una richiesta di 6 miliardi di euro.

La Juventus sta cercando un nuovo padrone di casa e una cessione potrebbe arrivare nei prossimi mesi. La holding Exor, controllata da John Elkann e quindi dalla famiglia Agnelli, sembrerebbe pronta a vendere la quota di maggioranza del club bianconero. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha confermato quest’ipotesi, parlando anche di un interessamento dall’Arabia.

Egli ha affermato: “Non so quando la Juventus verrà ceduta, ma posso dire che c’è stato un interessamento di un fondo saudita che, però, è scappato via non appena ha sentito l’esorbitante richiesta. Si parla di una cifra tra i 5 e i 6 miliardi di euro”. Guidi ha spiegato poi le differenze con altre squadre europee: “La Juventus si trova in Serie A che, al momento, non è un circolo virtuoso come la Premier. Quando entri nel club bianconero ti devi prima occupare dei debiti e di un sistema che produce meno rispetto ad uno inglese”.

Guidi punzecchia Allegri: “Juve sempre in difficoltà dopo essere andata in svantaggio”

Guidi ha parlato anche del gioco della Juventus, in particolare delle difficoltà che colpiscono i bianconeri dopo che passano in svantaggio. Riportati come esempi le partite contro il Sassuolo e contro il Bologna.

La Juventus prosegue il suo ottimo periodo di forma vincendo anche contro il Napoli con il più classico degli 1 a 0. Ennesima dimostrazione del gioco di Allegri, condito da un’ottima difesa, pochissimi rischi e un cinismo esemplare davanti alla porta. La difficoltà dei bianconeri questa stagione, come conferma anche il Marco Guidi, è sempre quella di riuscire a recuperare lo svantaggio.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha affermato: “Quando la Juventus va sotto nel punteggio le cose si complicano. In questo campionato è andata in svantaggio solo con Sassuolo e Bologna, ed entrambe non sono finite bene”. Guidi ha poi aggiunto sul match di ieri sera: “La partita con il Napoli è uno scontro diretto, anche perché Allegri continua a mantenere la linea che l’obbiettivo è arrivare tra le prime quattro”.