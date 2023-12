Duello Napoli-Fiorentina, a gennaio la sfida è aperta: con lui sistemano il centrocampo

Duello di mercato infuocato a gennaio tra Fiorentina e Napoli: con lui sistemeranno il centrocampo a stagione in corso, i dettagli.

Manca meno di un mese all’inizio della sessione invernale di calciomercato, in cui tutti i club avranno come obiettivo primario quello di rinforzare le proprio rose dopo aver fatto i primi test di inizio stagione. I duelli per accaparrarsi i migliori talenti in circolazione, però, sono già iniziati e uno di questi sta facendo particolarmente sognare i tifosi.

Stiamo infatti parlando di quello tra Fiorentina e Napoli per un centrocampista che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione. Stiamo infatti parlando di Mazzocchi della Salernitana, con il ragazzo classe 1995 che a stagione in corso potrebbe salutare la compagine allenata da Filippo Inzaghi per compiere il definitivo salto di qualità in una big.

Lo scontro si prospetta infuocato: sia i Viola sia i partenopei, infatti, hanno necessità di rimpolpare la mediana ed il suo profilo sembra essere quello ideale.

Calciomercato Fiorentina, duello per Mazzocchi: c’è anche il Napoli

Fiorentina e Napoli sembrano essere pronte per darsi battaglia per Mazzocchi. Gli azzurri, però, dalla loro parte hanno un profilo davvero molto interessante che potrebbe fare il percorso inverso, trasferendosi, almeno temporaneamente, a Salerno: stiamo infatti parlando di Vanoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore classe 2000, chiuso nelle rotazioni dell’ingombrante Di Lorenzo, potrebbe decidere di spostarsi altrove per continuare il suo processo di crescita.

Questa chiave potrebbe permettere ai campani di avere un vantaggio nei confronti dei toscani che, al contrario, almeno per il momento, non ha contropartite da offrire alla Salernitana. Il contatto tra le due società c’è stato, ma al momento sono soltanto informazioni preliminari e poco più; il tempo di certo non manca per concludere un affare che soddisfi entrambe le parti.

Più defilato, invece, sembra al momento il Genoa, con la società di Preziosi che è comunque alla ricerca di un terzino per rimpolpare il reparto arretrato. Gennaio si avvicina ma per Mazzocchi si prospetta un inverno infuocato.