DIRETTA Serie A, Verona-Lazio: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Primo anticipo del sabato, il match tra Verona e Lazio verrà seguito in tempo reale dalla redazione di Calciomercato.it

Reduce da tre successi consecutivi senza subire gol tra campionato e Coppe, la Lazio scende in campo in casa del Verona per dimostrare di essersi messa definitivamente alle spalle la sconfitta contro la Salernitana.

Nona a quota 20 punti, in caso di successo la squadra allenata da Maurizio Sarri in caso di successo scavalcherebbe momentaneamente il Bologna e raggiungerebbe la Fiorentina a quota 23. Un match importante, che i biancocelesti dovranno affrontare con le assenze di Patric e Gustav Isaksen, ma con gli importanti rientri di Nicolò Casale, Luis Alberto e Mattia Zaccagni.

in casa scaligera, il pirotecnico 3-3 di Udine ha salvato la panchina di Marco Baroni che spera in un’impresa per tornare ad una vittoria che manca dalla seconda giornata. Calciomercato.it seguirà la sfida del Bentegodi in tempo reale.

Verona-Lazio: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

in programma sabato 9 dicembre alle 15, Verona-Lazio verrà trasmessa da DAZN. Ecco le probabili formazioni del match:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Amione, Terracciano; Folorunsho, Duda; Ngonge, Suslov, Serdar; Djuric. All.: Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 36*, Inter 35, Milan 29, Roma 24, Napoli 24*, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta 20, Lazio 20, Torino 19, Monza 18, Frosinone 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 10, Cagliari 10, Salernitana 8

*una partita in più