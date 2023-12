DIRETTA Serie A, Inter-Udinese 0-0: Calhanoglu, fuori di poco LIVE

Inter-Udinese chiude il palinsesto del sabato della quindicesima giornata di Serie A: calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale

Dopo la vittoria di misura della Juventus contro il Napoli, l’Inter vuole riprendersi il primo posto in classifica in casa contro l’Udinese. In caso di successo questa sera, i nerazzurri si riporterebbero a più due in classifica. I friulani, dal canto loro, proveranno a replicare l’impresa di qualche settimana fa contro il Milan, per non tornare da Milano a mani vuote.

Simone Inzaghi dovrà far fronte ad un’emergenza difensiva, viste le assenze di Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Benjamin Pavard, ma ritrova nella lista dei convocati Alessandro Bastoni. In casa friulana, il ritorno in panchina di Gabriele Cioffi ha ridato un po’ di entusiasmo all’ambiente, con tre pareggi, una vittoria e una sola sconfitta in cinque partite di campionato. Un ruolino di marcia che ha estratto la squadra friulana dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Inter-Udinese: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma sabato 9 dicembre alle 20.45, Inter-Udinese sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Ecco le probabili formazioni della partita:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 36*, Inter 35, Milan 29*, Roma 24, Napoli 24*, Fiorentina 23, Atalanta 23*, Bologna 22, Lazio 21*, Torino 19, Monza 18, Frosinone 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 11*, Cagliari 10, Salernitana 8

* una partita in più