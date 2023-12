DIRETTA Serie A, Atalanta-Milan: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita all’Atalanta a Bergamo nel secondo anticipo del sabato valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo dal sapore europeo che sarà diretto dall’arbitro La Penna della sezione di Roma 1.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli, reduci dai due successi interni contro Fiorentina e Frosinone, vogliono tornare al successo anche lontano da San Siro dopo i pareggi a Napoli e a Lecce. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per restare in corsa per lo scudetto e presentarsi nel migliore dei modi alla sfida decisiva di Champions League di mercoledì prossimo contro il Newcastle. Dall’altro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, invece, vanno a caccia di una vittoria per scacciare la crisi: due sconfitte di fila contro Napoli e Torino ed un solo punto nelle ultime quattro giornate hanno relegato i bergamaschi in ottava posizione. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, la sfida finì con un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Malinovskyi e Bennacer. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Milan live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-MILAN

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, De Roon; Zappacost, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeinser, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 36*, Inter 35, Milan 29, Roma 24, Napoli 24*, Fiorentina 23, Bologna 22, Lazio 21*, Atalanta 20, Torino 19, Monza 18, Frosinone 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 11*, Cagliari 10, Salernitana 8

* una partita in più