Caos in nazionale: le motivazioni dietro l’esonero e cosa succede con Marquez Lopez

È ufficiale l’esonero di un allenatore dopo pochissime partite con la sua squadra. Già pronto il sostituto per gli impegni futuri

Dopo pochissime partite, la nazionale del Qatar ha esonerato Carlos Queiroz. A poco più di un mese dalla Coppa d’Asia, il tecnico è stato sostituito per gli scarsi risultati ottenuti negli unici 11 incontri disputati.

Il progetto di Carlos Queiroz con la nazionale del Qatar si è interrotto dopo pochissimi mesi dal suo inizio. L’ex allenatore dell’Iran è stato esonerato dopo appena 11 partite, in cui ha portato solamente da 4 vittorie e 3 pareggi. La Qatar Football Association ha confermato la decisione solo lo scorso lunedì’, quando il tecnico portoghese è volato a Doha per un confronto faccia a faccia.

Queiroz aveva il compito di creare un progetto vincente, considerando anche il brutto percorso del Qatar all’ultimo mondiale. L’allenatore stava svecchiando la rosa, portando nuovi giovani giocatori, ma non sfruttava abbastanza L’Aspire Academy di Doha, inaugurata nel 2004 con l’obbiettivo di creare dei talenti locali. Oltre a questo, anche lo stile di gioco dell’allenatore, considerato troppo difensivo, ha contribuito all’esonero.

Il tecnico portoghese si era preso in carico anche di portare il Qatar al prossimo mondiale del 2026, così come aveva fatto con l’Iran nelle scorse due edizioni. Carlos Queiroz, però, non ha avuto il tempo di dimostrare le proprie capacità sulla panchina della nazionale medio orientale, che ora dovrà cercare un nuovo allenatore per l’imminente Coppa d’Asia.

Marquez Lopez pronto a sostituire Carlos Queiroz come allenatore del Qatar

La nazionale del Qatar ha già scelto il sostituto di Carlos Queiroz. Pronto Marquez Lopez per guidare la squadra medio orientale durante la Coppa d’Asia di gennaio.

Il Qatar ospiterà la prossima edizione della Coppa d’Asia, prevista per gennaio-febbraio 2024. La competizione si sarebbe dovuta svolgere in Cina, ma le complicazioni dovute alla pandemia hanno cambiato le carte in tavola. La QFA ha scelto Marquez Lopez, attuale tecnico del club Al-Wakrah, come nuovo allenatore, che avrà poco tempo per preparare la squadra agli impegni invernali.