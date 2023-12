Allegri esalta il protagonista inatteso: “Giocata meravigliosa”

Massimiliano Allegri soddisfatto dopo la vittoria nel big match contro il Napoli: le dichiarazioni del tecnico della Juventus in conferenza stampa

La Juventus ancora di corto muso. Sempre con Federico Gatti, uomo copertina della squadra di Allegri anche contro il Napoli dopo la trasferta di Monza.

Tre punti fondamentali per la ‘Vecchia Signora’ per continuare a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter, con i bianconeri di nuovo davanti in classifica in attesa del match tra i nerazzurri e l’Udinese. Per Allegri, però la parola scudetto rimane ancora tabù: “Questa vittoria aumenta il vantaggio sul Napoli e quindi sul quinto posto. È un bel risultato per noi, però dobbiamo farne altri per restare tra le prime quattro in classifica – sottolinea l’allenatore della Juve in conferenza stampa – Dobbiamo guardare di partita in partita senza pensare al 26 maggio. Da domani la testa deve essere subito al Genoa, che non sarà una partita facile. Bisogna sempre alzare l’asticella in attenzione e concentrazione”.

Allegri aggiunge: “È stata una bella partita, la squadra ha difeso bene specialmente nella ripresa, con Szczesny bravo su Di Lorenzo nel primo tempo. I ragazzi sono cresciuti, anche in consapevolezza. Il Napoli ha giocato una grande gara stasera e anche contro l’Inter: era una partita complicata da vincere”.

Allegri rassicura su Vlahovic dopo Juventus-Napoli: “È uscito per crampi”

L’allenatore bianconero usa bastone e carota per Gatti: “Fino a qualche anno fa giocava in Lega Pro, ha fatto passi da gigante. In area avversaria è sempre pericoloso e non è un caso che faccia spesso gol. Deve migliorare però nell’aspetto difensivo e lo sa benissimo. Ha comunque talmente voglia di imparare e crescere che lo farà, come del resto tutti gli altri”.

Allegri non boccia Vlahovic e rassicura sulle condizioni del serbo, uscito per infortunio nella ripresa: “Dusan ha giocato una bella partita. È uscito per crampi è questo significa che ha lavorato forte e bene per la squadra. Chiedo tanto lavoro agli attaccanti in fase difensiva, tutto parte da loro. Lui e Chiesa hanno fatto bene”.

Infine Allegri esalta Cambiaso alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sull’impatto dell’ex Genoa, protagonista un po’ inatteso in casa bianconera a inizio stagione: “Andrea è cresciuto molto, sta acquisendo sempre maggiore consapevolezza. Ha grandi qualità tecniche e lo ha dimostrato con il cross meraviglioso per Gatti. Ma anche nel primo tempo aveva messo una bella palla in mezzo, dove nessuno è purtroppo arrivato. Ha tutto il tempo per migliorare ulteriormente e le sue prestazioni lo aiuteranno a farlo”.