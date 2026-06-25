Occhio Inter, rischia di saltare un altro colpo dopo Palestra

L’accordo tra Marco Palestra e il Chelsea ha lasciato con un pugno di mosche l’Inter che sembrava essere ad un passo dall’acquisto dell’esterno di proprietà dell’Atalanta.
Ora, per i nerazzurri, rischia di saltare un altro colpo importante con la situazione riguardante Oumar Solet che non sembra sbloccarsi. Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, l’Inter non avrebbe fatto passi in avanti concreti per il giocatore con i contatti fermi alla scorsa settimana. Nel mirino dell’Inter sarebbe finito Chalobah, con il difensore che piace anche al Como.
Nel caso in cui l’Inter non dovesse accelerare per il difensore dell’Udinese rischierebbe fortemente di vederlo sfuggire perché, come nel caso di Palestra, la concorrenza non manca con il francese che piace a diverse squadre di Premier League.