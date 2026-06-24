La Juventus torna su Goretzka, ritorno di fiamma per il tedesco

Leon Goretzka è tornato nel mirino della Juventus in vista della prossima stagione con il centrocampista tedesco che potrebbe rinforzare il reparto mediano a disposizione di Luciano Spalletti.

Tra una settimana il tedesco sarà svincolato considerato il fatto che il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto con il Bayern Monaco. La Juventus lo aveva seguito già alcuni mesi fa con il Milan che appariva in vantaggio sulla concorrenza, essendo stato richiesto da Massimiliano Allegri.

Gli esoneri di Tare e Allegri hanno bloccato la trattativa con Goretzka che sta valutando anche un futuro negli USA in vista della prossima stagione. La chiamata della Juventus, che potrebbe trovarsi a salutare Kephren Thuram, potrebbe però convincerlo a restare in Europa per giocare ancora ad alti livelli.

Thuram, infatti, potrebbe finire al PSG con i francesi che sarebbero fortemente interessati al suo acquisto, pronti a prendere contatti con la Juventus già nei prossimi giorni.