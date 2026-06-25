La Roma ha messo nel mirino Richard Rios in vista della prossima stagione con i giallorossi che stanno valutando il suo acquisto tramite uno scambio.

Stando a quanto affermato da Camelio.it, i giallorossi avrebbero messo nel mirino il centrocampista colombiano che sta disputando il mondiale con la sua selezione. Classe 2000, il calciatore del Benfica è legato al club lusitano da un contratto fino al giugno del 2030.

La Roma starebbe pensando ad uno scambio con il Benfica mettendo sul piatto il cartellino di El Aynaoui, con il marocchino che in giallorosso non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, anche se, con la nazionale marocchina sta facendo molto bene.