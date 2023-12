Cambiaso gradito anche dalla Premier: Juve impassibile | CM.IT

Cambiaso è una delle scoperte più positive della stagione per la Juventus: ora le sue quotazioni sono al rialzo

La corazzata di Massimiliano Allegri ha fatto del gruppo la propria forza, merito anche dei tanti italiani che costellano la rosa bianconera: tra questi, uno dei migliori interpreti di questa prima parte di stagione è Andrea Cambiaso.

Le prestazioni del classe 2000 di Genova sono considerate ampiamente soddisfacenti dalla dirigenza bianconera, ma non sono passate inosservate nemmeno ad altri club. Come ha rivelato il suo agente in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, in estate la Juventus ha deciso di trattenerlo dopo le ottime risposte che ha dato nel pre-campionato e la scelta si è rivelata vincente. Quest’anno ha già collezionato 13 presenze, impreziosite anche da 1 gol e 1 assist. Le sirene di mercato, intanto, si fanno sentire.

Diversi club interessati a Cambiaso: la Juve vuole trattenerlo | CM.IT

Insieme al suo valore tecnico, anche quello economico è in forte crescita: Andrea Cambiaso si è guadagnato una chiamata dal CT Spalletti per la Nazionale e ora spera di poter trovare un posto per i prossimi Europei.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, diversi club hanno mostrato interesse per l’esterno ligure, comprese alcune società dalla Premier League. Tutti attestati di stima per il lavoro svolto e per la crescita effettuata fino in questo momento in bianconero. Inoltre, Cambiaso ha dimostrato di saper essere un grande jolly per Massimiliano Allegri, potendo giocare sia a destra sia a sinistra e rappresentando anche un’alternativa come mezzala. Sempre secondo quanto ci risulta, la Juventus al momento non è disposta a privarsi del suo esterno e non ha aperto la porta alla sua partenza. Il cammino intrapreso da Cambiaso è quello giusto e l’interesse sul mercato ne è la dimostrazione.