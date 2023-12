Sorpresa per Mazzarri, la Juve va ko: il Napoli chiude il primo colpo

Il Napoli ha bisogno di rinforzi per la seconda parte di stagione e punta su un nome a sorpresa per il centrocampo

Il Napoli guarda al futuro e cerca di porre rimedio agli errori compiuti in estate. La formazione di Walter Mazzarri è ormai lontana dal vertice, ma non può perdere il treno che porta alla Champions.

Ecco perché a gennaio qualcosa andrà fatto e Meluso concentra la sua attenzione su un reparto in particolare: il centrocampo. Qui la rosa è già ristretta, con Demme e Gaetano che non rientrano nella rotazione del tecnico toscano, e a gennaio si andrà ancora più in difficoltà vista la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa.

Cajuste al momento non ha garantito grandi prestazioni, dimostrandosi ancora non pronto per rimpiazzare il centrocampista del Camerun. Ecco perché gli azzurri lavorano proprio sulla mediana e un arrivo potrebbe essere un profilo a sorpresa.

Calciomercato Napoli, nome a sorpresa per la mediana

Stando a quanto riferito da ‘fichajes.net’, infatti, il Napoli avrebbe puntato i radar in direzione di Salisburgo dove in questa prima parte di stagione Maurits Kjaergaard ha messo il suo nome tra i punti cardini della squadra.

Due gol e cinque assist nelle quindici partite fin qui disputata, il 20enne danese può essere il rimpiazzo di Demme, destinato a lasciare gli azzurri a gennaio, ma giocare anche come trequartista se Mazzarri decidesse di cambiare modulo. Attualmente fermo per un problema alla spalla, è legato al club austriaco fino al 2026 e per acquistarlo servono almeno 15 milioni di euro.

Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, così come al Milan. Il Napoli lo osserva, desideroso di chiudere l’affare già all’inizio della prossima finestra di mercato e mettere a disposizione di Mazzarri un’alternativa in più a centrocampo.