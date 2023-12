Rottura tecnico-calciatori: la panchina è sempre più bollente

Sempre più deteriorato il rapporto tra tecnico e una parte dei calciatori: se i risultati non aiutano, la panchina può saltare

Situazione incandescente, nonostante nell’ultimo periodo almeno in campionato i risultati stiano finalmente venendo. In casa Manchester United non c’è pace con ten Hag che affronta l’ennesima complicazione di una stagione fin qui travagliata.

Proprio l’allenatore olandese è uno dei protagonisti di una situazione che potrebbe anche portare conseguenze importanti tra staff tecnico e spogliatoio. A parlarne è il ‘Daily Mail’ che racconta nel dettaglio la rottura che c’è tra l’ex Ajax ed alcuni dei senatori della squadra.

Da Luke Shaw a Marcus Rashford, da Casemiro a Varane e Lisandro Martinez, sono questi i leader della protesta che – stando al tabloid inglese – da qualche settimane vede contrapporsi una parte della squadra all’allenatore. Nodo del contendere è la pianificazione delle sedute di allenamento e dei giorni liberi. I calciatori vorrebbero più tempo libero, soprattutto con l’avvicinarsi del Natale, e una rivisitazione dei carichi di lavoro. Una doppia richiesta che ten Hag ha rispedito immediatamente al mittente, chiarendo come in Premier League ci sia la necessità di un importante lavoro fisico per restare al vertice.

Manchester United, tensione ten Hag-calciatori

L’allenatore olandese avrebbe detto di no anche alla richiesta di una programmazione più chiara degli allenamenti. L’obiettivo è avere maggior chiarezza sulle sedute di allenamento in modo da potersi organizzare il tempo libero.

Al contrario, ten Hag preferisce pianificare il programma di allenamento soltanto settimanalmente e si lascia la possibilità di modificarlo anche all’ultimo minuto in base ai risultati. Uno scontro che, al momento, passa sotto traccia visto il buon periodo attraversato dai ‘Red Devils’ (4 vittorie nelle ultime 5 partite di Premier). Se però i risultati dovessero tornare ad essere altalenanti e vista la difficile situazione in Champions, non è detto che questo scontro non possa portare ad una situazione incandescente nelle prossime settimane.