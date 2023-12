Occasione da Londra per la Juventus: ecco l’esterno per Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere nel mirino il profilo di Emerson Royal, un po’ ai margini del progetto tecnico del Tottenham, fra le squadre in alto in Premier League dopo qualche stagione di difficoltà

La Juventus di Massimiliano Allegri sta facendo benissimo in questa stagione. I bianconeri, che sono stati esclusi dalle coppe dalla UEFA, hanno soltanto l’impegno del campionato (oltre ovviamente quello della Coppa Italia) dove poter impiegare al meglio tutti gli sforzi.

Fatiche assolutamente ripagate visti i risultati che la Juventus sta ottenendo in questo inizio di stagione dove si sta contendendo il primato in classifica con l’attrezzatissima Inter di Simone Inzaghi. Nello scontro diretto, la Vecchia Signora ha pareggiato proprio contro la Beneamata con il risultato di 1-1 nonostante il primo vantaggio firmato proprio dai bianconeri con Vlahovic. In casa Juventus però, sembra esserci un problema sulla fascia destra e, in quest’ottica, attenzione al possibile interesse in vista delle prossime finestre di calciomercato nei confronti di Emerson Royal, laterale destro del Tottenham.

Emerson Royal per la Juventus: ecco il colpo sulla fascia

La Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli, per tentare l’all-in scudetto nella seconda parte di stagione, potrebbe anche pensare al profilo di Emerson Royal.

Il calciatore brasiliano, con passaporto spagnolo, non sta trovando molto spazio in questa annata con gli Spurs e potrebbe anche decidere di cambiare aria. La valutazione dell’ex giocatore del Betis è di circa 15-20 milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2026. Una durata non troppo lunga che può permettere però alla Juventus di tentare, magari, un assalto con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato. In questa stagione finora Emerson Royal ha collezionato 11 presenze, di cui meno di un terzo da titolare, e ha messo a segno una rete in Premier League.