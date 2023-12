Non si allena col gruppo, presenza a rischio in Roma-Fiorentina

Ancora fortissimi dubbi per Vincenzo Italiano sulla scelta di schieramento in attacco in vista del delicato match di campionato contro la Roma, Nico Gonzalez ha saltato anche l’ultima seduta di allenamento

Quella di oggi è la giornata di Juventus e Napoli per una sfida serale interessantissima al vertice della classifica di Serie A, ancora occupata in pianta stabile dall’Inter di Simone Inzaghi. Ma domenica anche Roma e Fiorentina si daranno battaglia per limitare i danni delle altre pretendenti allo Scudetto e incidere sul calendario altri tre punti importanti per restare quantomeno incollate alla zona alta del campionato.

Negli ultimi giorni sia la formazione di José Mourinho che quella di Vincenzo Italiano hanno affrontato una serie di allenamenti intensivi per giungere preparati – soprattutto tatticamente – all’incontro del fine settimana. Eppure c’è un dettaglio che non ha fatto dormire sonni sereni al tecnico della ‘Viola’: le condizioni fisiche di Nico Gonzalez.

Il centravanti argentino, di gran lunga la minaccia più consistente del reparto offensivo della Fiorentina, è infatti reduce da un fastidio muscolare di modesta entità che lo ha limitato anche nel recupero. Motivo per cui il calciatore non se l’è sentita di svolgere la seduta di allenamento di routine antecedente l’incontro di campionato, sotto direttiva dello staff medico sociale.

Nico Gonzalez verso il forfait in Roma-Fiorentina, si attende l’allenamento di rifinitura pre-partenza

Ad allenamento saltato, solitamente, corrisponde anche il forfait entro i novanta minuti di gioco nella sfida in programma. Questo potrebbe essere il caso anche per Gonzalez, la cui presenza resta in fortissimo dubbio per domenica salvo un miracolo sportivo.

Resta comunque tutto da vedere e stabilire nella giornata di domani, quando la Fiorentina affronterà gli ultimi preparativi sui campetti d’allenamento prima della partenza per la Capitale. Difficile comunque un reintegro al 100% della condizione per il prospetto argentino alle dipendenze di Italiano.