Lo scambio fa fuori la Juve: oggi l’incontro per chiudere

Le ultime di calciomercato provenienti dalla Germania non sorridono ai bianconeri: incontro tra i due club per chiudere l’operazione



La Juventus ci ha pensato, anzi in Inghilterra è stato anche scritto che ha fatto un sondaggio. Una richiesta di informazioni per conoscere le condizioni dell’eventuale affare, perfezionabile volendo anche con un prestito più diritto di riscatto. Ma dalle parole non sembra si sia passato ai fatti, con il possibile obiettivo di mercato che potrebbe ora venir raggiunto dal suo ex club.

Parliamo di Jadon Sancho, in rotta ormai da mesi con ten Hag e il Manchester United. Ai margini della squadra di fatto da inizio stagione, come testimoniano le appena 3 presenze – per un totale di soli 76′ – collezionate fin qui dall’inglese. A cui l’allenatore dei ‘Red Devils’ contestava e contesta una scarsa predilizione al lavoro, in sostanza poca voglia di allenarsi, di sacrificarsi per il bene di una squadra andata comunque male senza di lui.

In Premier è sesta in classifica, lontana nove punti dalla capolista Arsenal, mentre in Champions si giocherà il passaggio agli ottavi all’ultima giornata di un girone che alla vigilia veniva considerato del tutto alla portata.

Tornando a Sancho, l’addio allo United appare imminente.

Arrivano nuove conferme in merito al suo clamoroso ritorno al Borussia Dortmund, il club in cui è esploso e che incassò più di 80 milioni dalla sua cessione, già nell’imminente calciomercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, incontro a Dortmund: scambio Sancho-Malen

La ‘Bild’ parla di incontro in programma oggi a Dortmund tra la dirigenza giallonera e quella ‘Red Devils’, che punta a prendersi Malen assistito dalla stessa agenzia di ten Hag…

Il Borussia ha chiesto 30 milioni di euro per l’esterno destro olandese, oppure uno scambio alla pari proprio con Sancho. Un’intesa su queste basi potrebbe arrivare già in giornata.