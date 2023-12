PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-NAPOLI 1-0: Cambiaso pennella, Kvara sciugurato

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Napoli, big match dell’Allianz Stadium valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Ancora decisivo Gatti in casa bianconera

La Juventus piega di misura anche il Napoli e sorpassa nuovamente l’Inter in attesa ovviamente dell’impegno di domani contro l’Udinese della formazione di Inzaghi.

È ancora Federico Gatti a trascinare alla vittoria la squadra di Allegri come nella trasferta di Monza, con il difensore bianconero servito alla perfezione dal cross col contagiri di Cambiaso. L’ex Genoa è il migliore in campo, prove convincenti anche per Chiesa e capitan Danilo nelle Juve. Stecca ancora Vlahovic, nel Napoli sciagurato Kvaratskhelia. Anguissa e Di Lorenzo non bastano a Mazzarri.

JUVENTUS

Szczesny 6,5

Gatti 7

Bremer 5,5

Danilo 7

Cambiaso 7,5 (92′ Rugani SV)

McKennie 6,5 (92′ Iling-Junior SV)

Locatelli 5,5

Rabiot 6,5

Kostic 5,5 (83′ Alex Sandro SV)

Chiesa 7 (83′ Kean SV)

Vlahovic 5 (70′ Milik 5,5)

Allenatore: Allegri 7 – Juventus d’acciaio, che sa soffrire e ripartire facendo male al Napoli. Vlahovic spreca, mentre nella ripresa ci pensa ancora Gatti a consegnare tre punti d’oro al mister livornese. Il corto muso è ormai di casa: blinda la Champions e continua a sognare lo scudetto, che dopo stasera non può essere più tabù per la ‘Vecchia Signora’.

TOP Juventus: Cambiaso 7,5 – Pennella il cross per la rete decisiva dell’amico Gatti. Ma non solo: punge la difesa del Napoli quando si accentra e fa sempre la cosa giusta. Da rivelazione a conferma: ormai merita a tutti gli effetti i galloni da titolare di questa Juventus che non molla mai.

FLOP Juventus: Vlahovic 5 – Troppo nervoso, litiga con l’arbitro Orsato, non è libero di testa. Sbaglia la scelta sull’assist di Chiesa nel primo tempo, vanificando una ghiotta opportunità per il vantaggio dei bianconeri. Sale un po’ di tono nella ripresa, ma resta abbondantemente sotto i suoi standard. L’infortunio alla coscia fotografa al meglio una serata nera a livello personale.

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 7

Rrahmani 5

Juan Jesus 6

Natan 6 (71′ Zanoli 6.5)

Anguissa 7

Lobotka 7 (86′ Cajuste sv)

Zielinski 5.5 (Elmas 5.5)

Politano 6 (71’Raspadori 5.5)

Osimhen 6.5

Kvaratskhelia 5.5 (86′ Simeone sv)

Allenatore: Mazzarri 5 – Il Napoli fa la partita, ma non riesce a scardinare la retroguardia di ferro della Juventus. Tre sconfitte in quattro gare dal suo ritorno in panchina: non è sicuramente un ruolino da Champions, tutt’altro…

TOP Napoli: Anguissa 7 – Palma di migliore del Napoli che andrebbe divisa con Lobotka. Fa un lavoro da manuale del centrocampista tra linee spezzate, altre costruite ed interazioni create con i compagni.

FLOP Napoli: Rrahmani 5 – Macchia la sua partita in modo indelebile con l’errore che costa il gol di Gatti al Napoli, marcando troppo distante il centrale della Juve.

Arbitro Orsato 5,5

Il tabellino di Juventus-Napoli: Gatti ancora decisivo, stecca Vlahovic

JUVENTUS-NAPOLI 1-0

51′ Gatti

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (92′ Rugani), McKennie (92′ Iling-Jnior), Locatelli, Rabiot, Kostic (83′ Alex Sandro); Chiesa (83′ Kean), Vlahovic (70′ Milik). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Yildiz. Allenatore: Allegri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (71′ Zanoli); Anguissa, Lobotka (86′ Cajuste), Zielinski (65′ Elmas); Politano (71′ Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (86′ Simeone). A disposizione: Contini, Gollini, Demme, Gaetano, Zerbin, Lindstrom. Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Orsato (sez. Schio)

VAR: Di Paolo

Ammonizione: Kvaratskhelia (N), Bremer (J), Juan Jesus (N), Ostigard (N), Locatelli (J)

Espulsione:

Note: recupero 1′ 5′; spettatori 41.400