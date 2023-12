La rinascita dell’ex Juve: corsa a cinque in Serie A, tutti pazzi di lui

Un ex giocatore della Juventus è seguito da vicino da tantissimi club di Serie A: ecco di chi si tratta, lo vogliono tutti.

È uno dei talenti più interessanti che sta regalando questa Serie B. Con un passato -relativamente recente- tra le fila della Next Gen della Juventus, in cui ha avuto modo di crescere per poi prendere il volo. Stiamo parlando di Pietro Beruatto, esterno basso di difesa classe 1998 alla sua terza stagione tra le fila del Pisa, in cui è riuscito a diventare fin da subito un vero e proprio punto di riferimento per la squadra.

Tantissimi club di Serie A se ne sono accorti da tempo e, per questo motivo, l’interesse nei suoi confronti continua a crescere partita dopo partita. Secondo quanto riportato da Quotidiano Nazionale, infatti, il terzino sinistro ha una vera e propria sfilza di club che hanno quantomeno sondato il terreno per giugno, con l’obiettivo di capire quanto elevate potrebbero essere le possibilità di un suo trasferimento altrove.

Ecco tutti i club interessati a Beruatto: la sensazione è che la stagione 2024-2025 possa essere quella del definitivo salto di categoria per lui.

Calciomercato Cagliari, piace Beruatto ma la concorrenza è alta

Beruatto piace tanto al Cagliari, con il club sardo che da parecchio tempo ha mostrato interesse nei confronti dell’esterno basso di difesa mancino ma in grado di giocare anche dalla parte opposta.

La lista dei club interessati a lui, però, è davvero lunghissima: Sassuolo, Hellas Verona, Salernitana, Udinese, ma anche squadre che giocano le coppe, come Lazio e Napoli. Al momento non c’è nessuna pista concreta per lui, ma la sensazione è che già nella sessione invernale del calciomercato qualcosa possa smuoversi, ma soltanto in chiave estiva.

Il Pisa in cadetteria si dimostra si dimostra una vera e propria fucina di talenti davvero molto interessanti e, potenzialmente, pronti per ambire a palcoscenici più importanti. Basti pensare, ad esempio, a Valoti, vero e proprio bomber della squadra a quota 5 reti, o gli assist-man Tramoni e Mlaca.