Juve-Napoli, gol fallito da Kvaratskhelia: la reazione di Mazzarri è un programma

Juventus-Napoli, la super occasione di Kvaratskhelia avrebbe potuto sparigliare le carte. Ecco come l’ha presa Walter Mazzarri

Da pochi istanti si è chiusa una prima frazione di gioco tra la Juventus e il Napoli. 45 minuti di gioco nei quali sono stati gli Azzurri ad andare più vicini al bersaglio grosso. Se si esclude la ghiotta occasione accorsa a Vlahovic, infatti, i partenopei hanno avuto il pallino del gioco.

Al minuto 40, però, la compagine di Mazzarri ha sciupato una clamorosa chance per passare in vantaggio. Lanciato a rete, infatti, Osimhen ha servito Kvaratskhelia che si è presentato indisturbato a tu per tu con Szczesny. Il georgiano, però, dopo un primo controllo piuttosto complicato, ha perso il timeng propizio scarabocchiando il tiro oltre la traversa, da ottima prestazione. Errore piuttosto insolito per l’attaccante del Napoli. In panchina, Walter Mazzarri per diversi secondi è rimasto incredulo, portandosi le mani al volto. Il tecnico degli Azzurri si è poi affrettato ad incitare subito il suo gioiello, protagonista di una prima frazione di gioco per certi aspetti complicata.