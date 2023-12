Falcone vale oro: le big osservano, intanto il prezzo del cartellino schizza alle stelle

Le big osservano con attenzione Wladimiro Falcone. L’estremo difensore del Lecce ha triplicato il proprio valore di mercato

Nell’ultima giornata di campionato, il Lecce ha trovato il pareggio nel match contro il Bologna all’ultimo secondo disponibile. Protagonista Falcone salito nell’area di rigore avversaria e abile nel guadagnarsi il calcio di rigore poi trasformato da Piccoli. Un punto importante che permette ai ragazzi di D’Aversa di restare a debita distanza dalla zona retrocessione.

Una squadra con l’obiettivo della salvezza e la possibilità di raggiungere il traguardo grazie ad alcuni protagonisti e tra questi non possiamo non menzionare Falcone. L’estremo difensore, classe 1995 è uno dei giocatori più importanti del club. Cinquantadue presenze tra la scorsa stagione e quella attuale vuol dire che il portiere non ha saltato neanche una partita con il suo Lecce.

Portiere abile tra i pali, nelle uscite e che sta dimostrando grande personalità. Una delle caratteristiche principali di Falcone non possiamo non menzionare la sua abilità nel parare i calci di rigore come dimostrato in questo campionato quando ha bloccato, dagli undici metri, il tiro di Lukaku. L’estremo difensore è, senza ombra di dubbio, tra i principali protagonisti del club e i suoi interventi possono risultare determinanti per raggiungere, ancora una volta, la salvezza.

Falcone e la crescita esponenziale: oggi vale almeno il triplo

Dopo il prestito della scorsa stagione, il Lecce (il ventisette luglio) ha acquistato Falcone a titolo definitivo per una cifra intorno ai quattro milioni di euro. Cifra decisamente inferiore al valore di un giocatore che sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri del massimo campionato italiano.

Il contratto del portiere, con il club salentino, scade nel 2028 e la sensazione è che in estate il giocatore possa essere al centro di voci di mercato. Sono diverse le squadre che potrebbero aver bisogno di un nuovo portiere (come ad esempio la Roma con Rui Patricio in scadenza il prossimo trenta giugno) con Falcone possibile scelta numero uno per il futuro.

A livello economico parliamo il prezzo del giocatore è notevolmente aumentato; come detto il Lecce lo ha pagato quattro milioni e ora l’estremo difensore ne vale almeno dodici. Prezzo triplicato con la possibilità che, continuando ad avere un rendimento estremamente positivo, possa essere ancora più alta la cifra necessaria per portarlo via da Lecce.

Dalle parate decisive al rigore procurato nel match contro il Bologna; Falcone è uno dei punti di forza di una squadra il cui obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. In estate sarà difficile respingere le offerte che, sicuramente, arriveranno per uno dei portieri più forti del massimo campionato italiano.