DIRETTA Serie A, Juventus-Napoli: le formazioni UFFICIALI LIVE

La quindicesima giornata di Serie A inizia col botto: Juventus-Napoli verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Protagonista di una striscia di nove risultati utili consecutivi (7 vittorie e 2 pareggi), la Juventus apre le danze nella quindicesima giornata di campionato ospitando il Napoli. Una delle sfide più sentite della Serie A, che mette in palio punti fondamentali nella corsa Champions e nella lotta scudetto.

Ancora privo di Timothy Weah per infortunio, Massimiliano Allegri potrà contare su un Danilo finalmente al cento per cento dopo averlo rigettato nella mischia nei concitati minuti finali contro il Monza. Archiviata la polemica sconfitta interna contro l’Inter, la squadra allenata da Walter Mazzarri va a caccia di un immediato riscatto per rientrare nelle prime quattro posizioni e sorpassare la Roma.

Senza gli infortunati Mario Rui e Mathias Olivera, sulle fasce il tecnico azzurro tira un sospiro di sollievo per Alessandro Zanoli, regolarmente convocato dopo la lombalgia accusata nei giorni scorsi. Nelle ultime due stagioni, i bianconeri non hanno mai battuto i campani, collezionando tre sconfitte e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Juventus-Napoli: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma venerdì 8 dicembre alle 20.45, Juventus-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Ecco le formazioni ufficiali del match:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 35, Juventus 33, Milan 29, Roma 24, Napoli 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta 20, Lazio 20, Torino 19, Frosinone 18, Monza 18, Lecce 16, Sassuolo 15, Genoa 15, Udinese 12, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 10, Salernitana 8.