Calciomercato Bologna, Thiago Motta fa spesa in America: ecco il nuovo bomber da 20 gol a stagione

Il Bologna è una delle grandi sorprese di questa stagione e sta pensando a come rinforzare l’attacco. Obiettivo un centravanti da venti gol

Il pareggio in casa del Lecce, subito all’ultimo secondo, ha impedito al Bologna di agganciare il quarto posto alla pari di Napoli e Roma. Una squadra che sta dimostrando di poter lottare, fino alla fine, per obiettivi importanti. I rossoblù, grazie ad un tecnico come Thiago Motta, propongono un calcio offensivo con la squadra che vuole fare la partita indipendentemente dall’avversario.

Diversi i protagonisti del Bologna e tra questi non possiamo non menzionare Zirkzee; l’attaccante ha realizzato cinque gol e due assist fino a questo momento dimostrando grandi qualità tecniche e soprattutto la possibilità di imporsi, in futuro, in una squadra con ambizioni anche superiori a quelle dei rossoblù.

La sensazione è che Zirkzee, nel corso del prossimo mercato estivo, possa essere tra i principali protagonisti con diverse squadre interessate al giocatore tra cui il Milan alla ricerca di un nuovo centravanti vista la carta d’identità, non più giovanissima, di Giroud. Anche per questo in casa Bologna si sta guardando al mercato offensivo con la voglia di prendere un giocatore che possa andare a rinforzare l’attacco a disposizione di Thiago Motta.

Bologna, per l’attacco si guarda in America: piace Duncan McGuire

Zirkzee, nel prossimo mercato estivo, potrebbe essere al centro di diverse voci mentre van Hooijdonk (piace al Celtic, alla Serie B inglese e all’Olanda) potrebbe decidere di lasciare il Bologna per chiedere un minutaggio maggiore. Ecco dunque che i rossoblù rischiano di dover intervenire sul mercato per andare a rinforzare il proprio reparto offensivo.

Uno dei nomi attenzionati dalla società è quello di Duncan McGuire, classe 2001 in forza all’Orlando City. Punta centrale con il contratto in scadenza il prossimo trentuno dicembre (con opzione di rinnovo per altri tre anni) e un rendimento da quindici gol stagionali tra Mls e Coppa. Il club sta provando a fargli rinnovare il contratto ma non è escluso che l’attaccante possa decidere di trasferirsi per vivere la sua prima esperienza in Europa.

Quello di Duncan McGuire non è l’unico nome nella lista della società rossoblù; per rinforzare il reparto offensivo infatti si seguono anche Boadu, Muriel, Mir, Veliz ma anche Musa e Pierotti. Molto più complicato, invece, arrivare a Pavlidis considerando quanto sta facendo con la maglia dell’Az. Diverse possibilità per un solo obiettivo: rinforzare il reparto offensivo. Il Bologna, tra gennaio e il prossimo mercato estivo, dovrà scegliere in che modo agire per quanto concerne l’attacco dei rossoblù.