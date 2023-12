Ancelotti lo porta via a Pioli: assalto a gennaio

Il Real Madrid mette nel mirino un top player del Milan: Ancelotti pianifica l’assalto ai rossoneri già a gennaio

Ci sono strade che nel calcio tornano spesso e volentieri ad intrecciarsi, come quella tra Carlo Ancelotti e il Milan. Non in campo, almeno per il momento, ma molto probabilmente sul mercato.

Il tecnico emiliano, sulla panchina dei ‘Blancos’, è probabilmente all’ultimo atto, con il Brasile ad attenderlo a partire dall’estate 2024, anche se non c’è ancora nulla di definitivo. Di sicuro, Ancelotti e soci vogliono rendere anche questa stagione memorabile. Dal suo ritorno a Madrid, il tecnico ha rivinto tutto, in Spagna e in Europa, ma vuole confermarsi. E per farlo avrà bisogno, visti i problemi di infortuni, di rivolgersi al mercato. Guardando proprio in casa del ‘suo’ Milan per un colpo che a gennaio avrebbe del clamoroso.

Il Milan trema, il Real Madrid fa sul serio: Blancos pronti al piano B

C’è un nome, tra i rossoneri, che stuzzica non poco. Il Real vorrebbe riprendere, dopo averlo lasciato andare qualche anno fa, Theo Hernandez, profilo che piace tantissimo per la fascia sinistra.

Secondo l’esperto di mercato turco Ekrem Konur, su Twitter, il primo obiettivo per quel ruolo sarebbe in realtà Alphonso Davies. Ma il Bayern Monaco è duro da convincere per il canadese e dunque Florentino Perez valuta già le alternative. Una porta al laterale mancino del Diavolo, l’altra ad Alejandro Grimaldo, che sta assai ben figurando con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Per ora, comunque, Theo Hernandez appare felice e assai legato ai colori del Milan e i rossoneri, a meno di offerte indecenti, non lo lasceranno andare facilmente.