Spalletti riceve la cittadinanza onoraria a Napoli: “Sono ufficialmente uno scugnizzo”

Luciano Spalletti riceve la cittadinanza onoraria di Napoli: le parole dell’allenatore della Nazionale italiana alla presenza di De Laurentiis.

Alla Sala dei Baroni al Castel Nuovo di Napoli è stata conferita la cittadinanza onoraria napoletana a Luciano Spalletti. Le prime parole dell’ex tecnico azzurro sono state: “Ora sono official Scugnizzo”.

All’evento è presente anche Aurelio De Laurentiis, mentre nella tarda mattinata è prevista la conferenza stampa di Walter Mazzarri in vista della sfida contro la Juventus, programmata a domani all’Allianz Stadium.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha ringraziato Luciano Spalletti per “aver guidato ed esser stato esempio dell’amore nei confronti di Napoli”. Grazie ai risultati sportivi ottenuti dalla formazione partenopea negli ultimi due anni con il mister di Certaldo, anche il turismo ha beneficiato. Tanti i viaggi, anche dall’estero, per Napoli e per il Napoli. Per far parte di un’impresa storica, che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo per la bellezza del calcio espresso in campo e per l’unione dello spogliatoio azzurro. “Quando vince il Napoli è la vittoria sul Mondo. E’ la vittoria di una città che è stata prima e vuole essere prima” sottolinea il primo cittadino.

Spalletti: “La mia vittoria è aver riempito il Maradona”

Spalletti prende la parola: “Mamma mia che responsabilità che mi date! Ringrazio il sindaco Manfredi e la giunta che mi hanno conferito tutta questa roba. Poi il ringraziamento va a tutto lo staff, non solo quello tecnico: dottori, massaggiatori; ringrazio Giuntoli, ringrazio il Presidente De Laurentiis. Grazie di essere qui – e la platea applaude – E soprattutto ringrazio i miei calciatori, artefici di tutta la bellezza venuta fuori. Sono stati “costretti” a mandare in giro per il mondo tutta questa bellezza. Per me è un’emozione indescrivibile. Non so se merito tutto questo. Credo che questa onorificenza voglia sottolineare il legame che si è venuto a creare con il popolo napoletano. Quando diventai allenatore del Napoli, chiedevo alle persone che avevo attorno che fosse fondamentale uno stadio pieno. Da più parti mi diceva che sarebbe stato difficile. Ormai sono due anni che il Maradona si riempie di cuori azzurri. Aver convinto i napoletani di riempire la propria casa è una mia grande vittoria e della squadra”.

Poi il mister conclude il suo intervento, prima di mostrare un video con queste parole: “Napoli ora sei la mia casa anche tu. E ora sono un official Scugnizzo da questo momento. Prima dell’ultima partita ho fatto vedere un video ai miei ragazzi. Avrei detto che l’avrei conservato per me. Questa è l’occasione giusta per mostrarlo”.

Prende la parola anche Aurelio De Laurentiis: “Devo dire che Spalletti è stato bravissimo. Noi stiamo regalando da 7 mesi un video di 4 ore per la vittoria del campionato. Stanno lavorando i migliori da tutto il mondo. Speriamo di farcela per il mese di febbraio. Credo che anche Spalletti abbia avuto bisogno di tempi e materiale. E visto che noi vogliamo regalare un’esperienza irripetibile. Anzi, vi prometto che sarà ripetibile. Non si può vincere ogni anno, se non con gli imbrogli. Vincere lo Scudetto ha bisogno di condizioni che non possono essere sempre le stesse. Anche se non cambi i calciatori. E non crediate che i campionati si disputano da soli, ci sono anche le altre squadre che si sono rafforzati. L’altro anno abbiamo anche avuto la fortuna di trovare squadre in Europa come il Liverpool arrivato quinto. Abbiamo avuto un bravo allenatore come Spalletti e anche un pizzico di fortuna che ci vuole sempre. Cos’ha Luciano di diverso dagli altri? E’ un esemplare motivatore. Quello che ho imparato in 19 anni è che l’attenzionalità di un giocatore è molto breve. Se non usi i copyright che Spalletti ha voluto mettere sui muri di Castel Volturno, sulle pettorine d’allenamento, fanno parte delle grandi doti di un comunicatore. Io mi divertivo a guardare Spalletti in conferenza stampa davanti ai giornalisti, vorrei che anche i miei attori prendessero spunto dal mister.

Poi il presidente del Napoli aggiunge: “Si è fregato per le stesse mani. Essendo legato per sempre di Napoli e per il Napoli, ogni volta che avremo bisogno di una consulenza, non potrà sottrarsi (scherza De Laurentiis). Spalletti non potrà più tradirci”.

La contro-risposta del mister che scherza: “Aurelio è sempre stato così. Lui dice che viene dal cinema, è come essere dentro un film horror e speri che sia l’ultima che sei lì con i pop corn e la Coca cola. Grazie al Presidente”.