De Laurentiis, applausi a Spalletti: e la ‘stoccata’ a Garcia | VIDEO CM.IT

De Laurentiis, nella cerimonia dei ‘Gazzetta Sports Awards’, celebra lo scudetto targato Spalletti con una ‘stoccata’ all’esonerato Garcia

Tra i protagonisti del ‘Gazzetta Sports Awards’, patrocinato dalla ‘MSC Crociere’, anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, premiato sul palco, ha ripercorso le emozioni dello scudetto vinto con Spalletti, ma ha toccato anche altri temi.

“In primis devo ringraziare Spalletti perché è riuscito a modellare un gruppo di lavoro come pochi, soprattutto perché lo ha fatto con sei giocatori fondamentali sostituiti con altri – ha dichiarato – In ritiro sono venuti a contestarmi per questo, ma nel calcio si commette spesso un grande errore di valutazione psicologica. Spalletti ha saputo coniugare questi volti nuovi e farli rendere al massimo. Napoli è una città che ha aspettato 33 anni e vorrebbe vincere lo scudetto tutti gli anni, ma quello che riesce a vincere sempre, da secoli, è quello della supremazia di essere napoletani”.

Non manca qualche stoccata ai rivali storici della Juventus, e non solo a loro, con un messaggio non proprio lusinghiero nei confronti di Garcia: “Solo i francesi hanno un po’ annebbiato questa città, nell’800. Il Nord, con Cavour, ci ha affossato. Adesso ci stiamo riprendendo, un po’ grazie allo scudetto e un po’ grazie al nostro sindaco, persona che ha la trasparenza come virtù”.