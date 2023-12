Lascia l’Inter già a gennaio, ma resta in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta, nella finestra di calciomercato invernale, potrebbe rinunciare al profilo di Yann Bisseck: le ultimissime notizie sulla Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, sabato sera, sfiderà l’Udinese di Gabriele Cioffi in occasione della 15esima giornata del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla vittoria esterna in casa del Napoli di Walter Mazzarri, cercano di confermare il ruolino di marcia contro i friulani che, già diverse volte a San Siro, hanno fatto uno sgambetto alla Beneamata poco prima di Natale.

Basta ricordare due episodi: il primo nel 2011, quando l’Inter allora di Claudio Ranieri venne fermata dalla rete di Mauricio Isla; il secondo, più recente e risalente al primo anno di Luciano Spalletti a Milano, vede un pesantissimo 1-3 dei bianconeri con il timbro, pesantissimo, di Rodrigo De Paul. Sabato sera l’Inter cercherà di allontanare lo spauracchio Udinese a San Siro e, molto probabilmente, dovrà contare in difesa anche sul profilo di Yann Bisseck, giovane difensore centrale tedesco che, nella prossima finestra invernale di calciomercato, potrebbe anche lasciare la Beneamata con la formula del prestito.

Bisseck può lasciare l’Inter a gennaio: occhio alla destinazione

La possibile destinazione del prestito di Yann Bisseck potrebbe proprio essere l’Udinese di Gabriele Cioffi. I bianconeri sarebbero un’ottima fucina per il calciatore tedesco vista l’adozione della difesa a tre e la necessità di dare minutaggio a calciatori giovani e ampliare la profondità del pacchetto arretrato. Si tratterebbe di un prestito secco quello per Bisseck che, con la maglia dell’Inter, ha giocato da titolare in due occasioni, sempre in Champions League e sempre in trasferta contro Salisburgo e Benfica.

Il calciatore arrivato dall’Aarhus non sembra aver convinto al 100% nonostante abbia messo in mostra ottime qualità. L’Inter infatti vuole continuare a puntare sul profilo di Bisseck in futuro e una parte di stagione con la maglia dell’Udinese potrebbe fare benissimo al tedesco per farsi ancor di più le ossa nel campionato italiano di Serie A. Inoltre, ci sarebbe la questione Samardzic, ma quello poi è tutto un altro discorso…