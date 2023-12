Thomas Muller gratis in Serie A dal Bayern: ecco dove giocherà

Thomas Muller è in scadenza di contratto col Bayern Monaco. Dalla Germania il suo nome rimbalza anche in ottica italiana: la situazione

Il mercato dei futuri parametri zero potrà presto iniziare ad infiammarsi. Sono diversi i big in scadenza contrattuale il prossimo giugno, e che dunque dall’inizio del prossimo anno potranno già iniziare a guardarsi intorno a caccia di una nuova sistemazione interessante.

Tra i top player con l’accordo in chiusura a giugno 2024 c’è anche Thomas Muller, attaccante storico del Bayern Monaco, che in Baviera e con la nazionale teutonica ha scritto pagine molto importanti dell’ultimo decennio abbondante. Il classe 1989 ha vissuto un’intera vita calcistica a difendere i colori del Bayern, ma a 34 anni potrebbe essere anche arrivato il momento di pensare ad una nuova strada per la fase conclusiva della sua straordinaria carriera.

Il contratto è infatti in scadenza, e in caso di mancato rinnovo Muller potrebbe provare un’ultima esperienza in una big. In questo senso nelle scorse ore è stato accostato nuovamente anche alla Serie A, e ad una società in particolare.

Calciomercato, anche la Juventus su Muller: è in scadenza di contratto

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’ la Juventus sarebbe interessata a Thomas Muller, che sarà quindi senza contratto e senza squadra in caso di mancato rinnovo.

La stessa fonte evidenzia come sul giocatore siano interessate anche Manchester United, Milan e Inter. Altre due opzioni possibili in Italia quindi per l’attaccante tedesco classe 1989, che finora ha messo a referto ben 237 gol e 261 assist in 681 partite con indosso la maglia del suo Bayern Monaco.

In carriera ha vinto di tutto con il club, ma anche con la Nazionale visto il Mondiale portato a casa nel 2014 con la Mannschaft. Campione del Mondo sia col club che con la Germania, Muller ha un palmares invidiabile e la sua esperienza potrebbe fare comodo a molti, Juventus compresa. La trattativa per un eventuale prolungamento è dunque in alto mare, e dalla Germania lo rilanciano anche in ottica italica: potrebbe essere la sua ultima grande chance.